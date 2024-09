PS5 Pro: puoi già prenotarla su eBay con uno sconto a sorpresa di oltre 100€

Un venditore professionale su eBay ha già aperto le sue prenotazioni sulla PS5 Pro, la console midgen che sarà disponibile il prossimo 7 novembre. E si tratta di una strepitosa occasione da non perdere perché grazie ad un doppio codice sconto puoi averla a soli 688 euro invece di 799,99.

Non ti sembra vero? E invece lo è. Per averla a questo incredibile prezzo devi innanzitutto aggiungerla al carrello e poi inserire i codici sconto “STARTMAGIC24” e “PSPRSETT24” per avere il doppio sconto. La pagherai subito al prezzo più basso possibile. Le scorte a disposizione sono pochissime, quindi ti suggeriamo di sbrigarti.

PS5 Pro: arriva una nuova generazione di videogiochi

PlayStation 5 Pro è la nuova esponente della famiglia di console di ultima generazione firmata Sony che punta a offrire ai giocatori la possibilità di eliminare la scelta tra modalità prestazioni e fedeltà nei videogiochi. Questo significa assicurarsi il massimo delle performance anche in ray-tracing e con migliori risoluzioni per un impatto visivo di livello superiore.

PS5 Pro si presenta con un hardware rinnovato rispetto i modelli attuali con una scheda grafica il 67% più potente capace di effettuare un rendering più veloce del 45% insieme ad una RAM migliorata fino al 28%. La console sfrutterà anche un nuovo sistema di upscaling basato sull’intelligenza artificiale che migliorerà le prestazioni dei giochi senza rinunciare alla qualità grafica.

La console è totalmente digitale con una SSD da 2TB, ma è possibile acquistare separatamente il lettore disco da integrare in un secondo momento. Su eBay hai la possibilità di prenotarla all’incredibile prezzo di 688 euro invece di 799,99: il venditore che propone questo preordina ha il 99,4% di feedback positivi, assicura la garanzia italiana e la consegna con corriere espresso.

Ti ricordiamo che acquistando su eBay sei protetto anche dalla garanzia cliente che ti rimborsa in caso di imprevisti: inoltre, il venditore accetta restituzioni entro 14 giorni se dovessi decidere di cambiare idea.