PS5 Pro, primi rumor su un nuovo DualSense

Sony starebbe lavorando ad una versione Pro del DualSense, il controller di PS5, da lanciare prossimamente. L’indiscrezione è riferita dal giornalista e insider Tom Henderson con un report pubblicato in esclusiva su Tryhardguides.com in cui ha illustrato anche le caratteristiche che dovrebbe avere il pad.

Secondo fonti vicine a Henderson, Sony svelerà la novità nelle prossime settimane: il controller avrebbe nome in codice “Hunt” e dovrebbe offrire diverse funzionalità per giocatori professionisti. Si parla infatti di analogici removibili, pulsanti posteriori e molto altro. Insomma, la risposta al controller Elite di Xbox.

PS5 Pro? No, DualSense Pro: arriva il rivale del controller Elite di Xbox

Le informazioni sono state accompagnate da delle immagini che mostrano il prototipo del nuovo DualSense, anche se non sono state pubblicate per rispettare la volontà della fonte, che ha preferito rimanere anonima.

Henderson prova comunque a descrivercelo e parla nello specifico di un design ovviamente molto simile all’attuale controller di PlayStation 5, con alcune differenze importanti. Innanzitutto i pulsanti sotto le levette analogiche, che permettono di rimuoverle per sostituirle con delle alternative. Inoltre, come anticipato, sulla parte posteriore trovano posto dei pulsanti sicuramente indicati per gli amanti dei racing, oltre a trigger modificabili.

Persino le impugnature dovrebbero essere rimuovibili, in modo da sostituirle con altre che offrano un grip diverso. La fonte chiama il pad semplicemente “PlayStation 5 Pro Controller“. Non è chiaro quando verrà presentato, ma l’annuncio potrebbe arrivare molto presto.

