PS5 Pro: nuovi rumor su potenza e data di uscita

Considerato che PlayStation 5 è ancora sostanzialmente introvabile, parlare di PS5 Pro può sembrare prematuro. Eppure, la macchina delle indiscrezioni sul modello aggiornato della console Sony è partita ormai da qualche settimana e torna oggi a mettersi in moto grazie a nuove voci di corridoio.

A fornirle è l’utente e insider Foxy su Twitter, che entra nel dettaglio non solo della potenza che dovrebbe essere in grado di garantire la nuova macchina, ma anche di una possibile data di uscita, seppur molto indicativa.

PS5 Pro: fino a 240 FPS e uscita entro il 2025?

Stando alle informazioni svelate dalla fonte, PS5 Pro sarà equipaggiata con ben 18-20 GB di RAM, un quantitativo sufficiente che, insieme al resto delle caratteristiche della console, al momento non note, potrà essere in grado di garantire prestazioni eccezionali.

Si parla infatti di gaming in 4K e 60 FPS nativi con Full Ray Tracing. Una versione ridotta di quest’ultima tecnologia dovrebbe permette di giocare invece fino a 1440p/1800p e 120 FPS. I giochi senza Ray Tracing potrebbero girare, infine, addirittura a 240 FPS, con risoluzioni video native tra 1080p e 1440p.

Foxy spiega che i dati forniti sono dei target di riferimento, quindi potrebbero variare da qui al lancio della console. In tal proposito, pare che Sony abbia pianificato la commercializzazione di PS5 Pro in un periodo compreso tra i prossimi 2 e 3 anni: in buona sostanza, tra il 2024 e il 2025 potremmo vedere in via ufficiale questa fantomatica nuova console.

I dettagli qui forniti, come al solito, vanno presi con le pinze: sia per l’ampio lasso di tempo che ci separa dal presunto lancio, sia perché si tratta comunque di indicazioni talmente generiche che potrebbero arrivare un po’ ovunque. Priorità di Sony, al momento, è risolvere la crisi di scorte di PlayStation 5, con l’obiettivo di rendere la console più acquistabile facilmente entro la fine di quest’anno.

