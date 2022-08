PS5, aumento di prezzo in vista? Sony è criptica

Le anomalie di questa generazione di videogiochi potrebbero portarci a un caso più unico che raro nella storia di questo settore: un aumento di prezzo per una console disponibile sul mercato da quasi due anni. Parliamo di PlayStation 5 (PS5), che continua ad essere introvabile e che adesso rischia persino di vedere aumentato il prezzo di listino.

A suggerire la cosa sono state le recenti mosse di Sony, che ha incrementato il costo al pubblico di una gamma di prodotti di elettronica di consumo in Giappone, tra cui fotocamere, lettori blu-ray, sistemi home theater, cuffie e altoparlanti. La compagnia giapponese ha spiegato che le revisioni sono state apportate alla luce della carenza di semiconduttori in corso e di altri fattori esterni. Riguarderà anche PS5?

La domanda è stata posta durante la conferenza finanziaria sugli utili del primo trimestre: a rispondere è stato il vicepresidente esecutivo e chief financial officer Hiroki Totoki.

“Riguardo a un potenziale aumento di prezzo per PS5, in questo momento non c’è nulla di specifico che posso condividere con voi sulla questione“.

Il colosso nipponico quindi si trincera dietro il più classico dei “no comment”: il dettaglio che preoccupa di più gli appassionati è che di fatto non è arrivata una smentita sulla questione, lasciando pensare che il rischio di un aumento possa effettivamente esserci.

Syed Alam, leader globale dei semiconduttori presso Accenture, ha affermato alla CNBC che è probabile che i prodotti che utilizzano chip più avanzati come GPU e CPU di fascia alta aumentino di prezzo. Un rischio concreto che riguarda PS5 dunque, ma potenzialmente anche altre console come Xbox Series X.

Nel frattempo, Sony continua a lavorare per aumentare la disponibilità di PlayStation 5, ammettendo che nell’ultimo trimestre non è stata in grado di spedire abbastanza console per soddisfare la domanda degli appassionati.

