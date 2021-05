Corri, affrettati! Il drop della PS5 su MediaWorld è partito, ma bisogna arrivare immediatamente. CLICCA QUI!

PlayStation 5, la trovi ORA su MediaWorld!

Ecco un nuovo “drop” di PlayStation 5 su MediaWorld, una piccola parentesi per quanti vogliono portarsi a casa una console next-gen. La coda è immediatamente lunga e le unità disponibili sono poche: soltanto i primi arrivati potranno riuscirci.

Sony è stata molto chiara nelle settimane scorse: la carenza di unità da immettere sul mercato è destinata a durare ancora a lungo, dunque per poter accedere ad una PS5 bisogna avere la fortuna e la rapidità di cogliere al volo occasioni come questa. Una volta ottenuto l'accesso bisogna attendere il proprio turno: al momento opportuno la pagina si aggiorna e si può entrare nella procedura di ordine. Una volta in coda non bisogna disperare: spesso davanti a sé si hanno persone che per un motivo o per l'altro rinunciano o non riescono a completare la procedura, lasciando quindi spazio a chi è in coda.

Non bisogna essere solo rapidi, dunque, ma anche pazienti: solitamente nel giro di qualche minuto la coda scorre e si può accedere allo scrigno di MediaWorld per far propria la PS5 desiderata.

Aggiornamento ore 14.58

A distanza di breve il flusso di utenti giunti sul sito ha bloccato il sito, per cui molti stanno incontrando un errore “504 Gateway Time-out“. Anche in questo caso, tutto normale: colpa dell'assembramento (ouch) formatosi sui server, ma nel giro di breve il tutto dovrebbe risolversi. Ancora una volta: serve pazienza.

Aggiornamento ore 15.00

Sulla base di quanto abbiamo appurato, la versione a disposizione è la “digital“. Sono disponibili in tutto 1100 unità, la cui spedizione avverrà a partire dal 28 maggio.

