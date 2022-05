PS5 oggi disponibile da GameStop con DOPPIO BUNDLE: link e orario

GameStop ha confermato che anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, sarà disponibile un nuovo drop di PS5 Standard sul sito ufficiale.

L’appuntamento è ormai sempre quello del mercoledì con la nuova puntata della GameStopTV, che andrà in onda a partire dalle ore 16 sul canale Twitch ufficiale di GameStop. Per provare ad acquistare la tua PS5 dovrai tenere a portata di mano il link seguente e attendere che venga attivata la possibilità di comporre il tuo bundle. Solitamente, intorno alle 17.

Drop PS5 GameStop 18 maggio 2022 – Questa volta ci sarà un doppio bundle, come scegliere il tuo

Per il drop di oggi, GameStop ha deciso di raddoppiare l’offerta. Non appena il link sarà attivo infatti sarà possibile scegliere tra due differenti bundle comprendenti console, giochi e accessori ad un prezzo complessivo di 699,98€. Non sono noti i contenuti dei bundle, ma verranno svelati nel corso della diretta Twitch. Questa era l’offerta della scorsa settimana:

Per essere abilitato all’acquisto della console PS5 devi possedere una tessera GameStop e registrarla sul sito ufficiale. Puoi anche farla sul momento nel caso ne fossi sprovvisto.

Le unità a disposizione saranno molto poche, quindi se vuoi provare ad acquistare la tua PlayStation 5 Standard ti invitiamo a prepararti per l’orario indicato: ore 16 per l’inizio della diretta e, in genere, ore 17 per l’inizio della vendita. Meglio tenere a portata di mano il link di acquisto.

Puoi pagare con carta di credito. Una email da GameStop ti confermerà l’avvenuto acquisto. La PS5 e i contenuti del bundle verranno spediti a casa con corriere espresso nel giro di pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.