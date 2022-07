PS5, nuove scorte disponibili a breve? Ecco quando

La disponibilità di nuove scorte di PS5 continua ad essere un grosso problema: dal lancio avvenuto a novembre 2020 è ancora impossibile, a distanza di un anno e mezzo, riuscire a trovare facilmente l’ultima console per videogiochi di casa Sony.

La situazione non sembra essere destinata a migliorare a breve, anche se potrebbero esserci finalmente ottime notizie. Secondo Millie A, nota insider dell’industria, pare ci sia una sostanziale allocazione della produzione di PS5 presso gli stabilimenti di Foxconn per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Questo significa, con tutta probabilità, che per quel periodo e per l’inizio del 2023 le scorte di PlayStation 5 potrebbero significativamente aumentare.

PS5, nuove scorte in arrivo: è bene comunque avere pazienza

Parlare di aumento sostanziale rispetto a una situazione comunque molto difficile non significa automaticamente che diventerà molto più facile acquistare una PS5. Certo, un incremento importante delle scorte farebbe crescere di molto le probabilità, anche se bisogna considerare il fatto che nel periodo natalizio la domanda sarà ancora più forte del normale.

Oltre a questo, c’è un altro aspetto per cui essere ottimisti: Sony avrebbe contattato diversi sviluppatori di terze parti invitandoli ad essere preparati con gli assets, una cosa che solitamente avviene in prossimità di uno State of Play o di uno Showcase e quando c’è molto hardware potenziale da vendere.

Questo ulteriore dettaglio spinge ad essere ottimisti sulla disponibilità di nuove PS5 nei prossimi mesi, specialmente adesso che stiamo per entrare nella calda fase autunnale che coincide in genere con un incremento della richiesta e delle disponibilità: senza dimenticare del resto che sono in uscita anche giochi molto attesi come The Last of Us Part I e God of War Ragnarok.

