PS5, nel 2022 tornerà uno storico gioco PlayStation?

La stessa fonte che ha svelato in anticipo l'esistenza di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, annunciati effettivamente la scorsa domenica, fa sapere adesso che Sony si starebbe preparando per annunciare il ritorno di un grande e storico franchise da lanciare nel 2022. Non è ancora chiaro se si tratterà di un'esclusiva PS5 o di un altro cross-gen con PS4.

PlayStation rumoured to announce the return of an “extremely popular” franchise in Q4 2022 with the games development rumoured to be “around 70% complete”. — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) February 28, 2022

In realtà, non è nemmeno chiaro se sarà effettivamente un marchio PlayStation o di una serie di terze parti molto amata e conosciuta che potrebbe tornare in esclusiva su PS5 e PS4. Considerato il gran numero di marchi in attesa di un ritorno da parte dei fan, le ipotesi possibili sono veramente tante.

Il ritorno di una serie storica su PS5: le ipotesi in campo

Andando a scandagliare un po' quelle che sono state le ultime indiscrezioni, iniziando da possibili franchise Sony, viene da pensare a serie come inFamous, Sly Cooper, Twisted Metal, Jak and Daxter e SOCOM: quest'ultimo potrebbe effettivamente tornare come un progetto live service, vista la nuova strategia della compagnia volta a lanciare dieci giochi online nei prossimi anni.

Vanno considerati i papabili dalle terze parti: si parla ancora con insistenza di un ritorno di Silent Hill, addirittura in esclusiva PS5, e non si spengono ovviamente le voci riguardo Metal Gear Solid, con alcuni insider che hanno ipotizzato persino la presenza di Hideo Kojima nello sviluppo, almeno come supervisore.

C'è anche quella che è un'ipotesi forse ormai un po' scontata: ovvero il remake di The Last of Us, che sarebbe in lavorazione per PlayStation 5 con lancio fissato per la fine dell'anno.

Insomma, le possibilità sul tavolo sono veramente tante: la fonte riferisce che lo sviluppo del gioco sarebbe pronto circa al 70% e non dovrebbero esserci problemi circa il debutto nella prossima stagione autunnale. Staremo a vedere se arriveranno annunci da Sony nell'immediato futuro.