Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco i nuovi giochi della serie per Switch

Si chiamano Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e sono i nuovi videogiochi della serie annunciati questa domenica da Nintendo e Game Freak in occasione dell'evento Pokémon Presents. I due titoli sono stati svelati a margine della presentazione e usciranno entro la fine di quest'anno in esclusiva per Nintendo Switch.

Il trailer di annuncio, che potete ammirare in allegato a questo articolo, ci mostra diversi Pokémon classici della serie, ma introduce anche tre nuovi Starter ancora senza nome. I giochi serviranno poi a presentare agli appassionati l'attesa nona generazione dei mostriciattoli virtuali più famosi del mondo.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, cosa sappiamo al momento

Non sono tante le informazioni fornite per adesso dagli sviluppatori giapponesi, ma è certo che i tre Starter rispecchieranno lo schema classico della serie, proponendo tre Pokémon di tipo erba, fuoco e acqua. Come da prassi, saremo chiamati a scegliere tra uno di questi come compagno per iniziare la nostra nuova avventura in una regione al momento sconosciuta.

Per il resto, il primo filmato di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto ci ha mostrato sessioni di gioco sia diurne che notturne, oltre ad ambientazioni estremamente varie e curate come del resto ci ha ben abituato il franchise.

Si è trattato dell'unico vero annuncio inedito del Pokémon Presents di quest'oggi, confermando le indiscrezioni che ci avevano già anticipato il nome dei due nuovi giochi. Si era parlato anche di Detective Pikachu 2, almeno stando alle offerte di lavoro pubblicate dallo sviluppatore Creatures Inc, ma per il momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale.