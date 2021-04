La nuova PlayStation Camera HD è stata presentata a novembre assieme alla PS5 e a diversi altri accessori, oggi è in offerta su Amazon a 49,13€, il prezzo più basso di sempre fin dall’arrivo sul mercato.

Questa periferica è compatibile con PlayStation 5 e si interfaccia via USB, è il dispositivo ideale per registrare video direttamente dalla console. Inoltre è possibile trasmettere in diretta le proprie sessioni di gioco su YouTube o Twitch senza PC o particolari schede d’acquisizione.

La PlayStation Camera è dotata di una doppia lente grandangolare, per riuscire a riprendere il giocatore per intero anche a distanza ridotta, inoltre cattura immagini in FullHD 1080p nitide e fluide. Il design della webcam ricalca le linee della nuova PS5 e integra una base in grado di agganciarsi sopra la TV o il monitor al quale è collegata la console, è possibile inclinare la cam per trovare l’inquadratura perfetta.

Oggi la Sony PlayStation Camera è in offerta su Amazon a 49,13€, un ottimo prezzo a distanza di pochi mesi dall’annuncio ufficiale. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

