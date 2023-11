PS5 + God of War in offerta: sei ancora IN TEMPO, ma sbrigati!

Ultima chiamata per davvero per il bundle che include la PS5 Standard Edition e God of War Ragnarok che puoi acquistare in offerta su Amazon a 499 euro invece di 619,99. La promozione, che chiude la settimana del Black Friday di Amazon, è valida fino alle 23.59 di stasera o fino ad esaurimento scorte.

PS5 e God of War Ragnarok: il bundle per entrare nella nuova generazione

Preparati a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti con la potenza della PS5 che offre supporto per feedback tattile, trigger adattivi e la tecnologia audio 3D Ray Tracing. Ogni raggio di luce è simulato individualmente, regalando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi compatibili con la PS5.

Nel pacco, oltre alla console di ultima generazione, troverai il gioco God of War Ragnarok. Entra nei panni di Kratos e preparati per un’avventura epica attraverso mondi mitologici, combattimenti mozzafiato e una narrazione coinvolgente. La combinazione di questa incredibile console e del gioco acclamato dalla critica ti offre un’esperienza di gioco completa e indimenticabile.

Questa offerta è un’opportunità da non perdere se desideri vivere al massimo le potenzialità della PS5 e immergerti nella storia avvincente di God of War Ragnarok. Ma sii veloce, perché il tempo sta per scadere. Corri su Amazon e assicurati la tua PS5 con God of War a un prezzo scontato prima che il Cyber Monday sia finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.