Il DualSense è l'innovativo controller di PlayStation 5, dotato di un form factor più ergonomico rispetto al precedente DualShock e di un rinnovato sistema di vibrazione adattiva. In dotazione con la console viene fornito il DualSense bianco e nero, in tinta con PS5, di recente Sony ha presentato le due nuove varianti Cosmic Red e Midnight Black. La quarta colorazione ufficiale sarà invece realizzata in collaborazione con McDonald's, in occasione del 50° anniversario della divisione australiana del noto fast food.

Circolano in rete le prime immagini del nuovo DualSense a tema McDonald's, realizzato con i colori tipici della nota catena. A destra troviamo il disegno stilizzato di un hamburger, mentre in basso a sinistra sono raffigurate le iconiche patatine fritte, i tasti PlayStation e il D-Pad sono di colore giallo e al centro del touchpad campeggia il logo McDonald's.

Si tratta di un'edizione limitata del controller PS5, una versione esclusiva che sicuramente molti collezionisti non si faranno scappare. Per ottenerlo non basta acquistarlo ma occorre vincerlo seguendo alcune dirette streaming sponsorizzate dal celebre fast food, durante le quali è possibile vincere anche altri accessori per PlayStation 5. Inoltre il “concorso” è valido – almeno per adesso – soltanto sul territorno australiano, non sappiamo se e quando il nuovo controller a tema McDonald's sarà disponibile in Europa.

