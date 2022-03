Gran Turismo 7 non sarà venduto in Russia, la conferma di Sony

La guerra in Ucraina ha ripercussioni dirette anche sul lancio di Gran Turismo 7, avvenuto regolarmente oggi per PlayStation 4 e PlayStation 5 nei principali mercati mondiali. In Russia la situazione, come prevedibile, è diversa: Sony ha deciso infatti di fare la sua parte bloccando le vendite del gioco nel mercato locale.

Come dimostra uno screenshot del PlayStation Store russo, il titolo è effettivamente presente nel catalogo, ma è impossibile acquistarlo: l'unica indicazione recita che la data di lancio è stata spostata ad una successiva ancora da confermare.

Gran Turismo 7: niente Russia, pesa l'invasione dell'Ucraina

Va detto che Sony non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali sulla questione, ma è possibile che arriveranno nelle prossime ore, si presume, con altre misure volte a sostenere il popolo ucraino che da più di una settimana ormai è sotto l'assedio dell'esercito russo.

Dopo CD Projekt RED (Cyberpunk 2077) e Bloober Team (The Medium), anche Sony preferisce dunque rinunciare alla Russia per il momento: non è chiaro se la cosa riguarda soltanto Gran Turismo 7 o si estenderà presto anche agli altri giochi del produttore, console e accessori compresi.

La compagnia giapponese si sta muovendo alla stessa maniera su altri fronti: la divisione cinematografica aveva annunciato infatti di aver sospeso le sue uscite in Russia, incluso Morbius, spin-off di Spider-Man, previsto per il 24 marzo. La decisione arriva dopo le pressioni della stessa Ucraina, che ha invitato PlayStation e Xbox a sospendere ogni supporto al mercato russo.

È presumibile pensare che nelle prossime ore arriveranno mosse simili anche da altri produttori dell'industria dei videogiochi.

Gran Turismo 7 è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.