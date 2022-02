PS5 e PS4, il nuovo aggiornamento software con attese novità sui Party

Il nuovo aggiornamento del firmware di sistema di PS5 e PS4 è disponibile da oggi in formato beta per i giocatori residenti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Francia, ma ci permette di avere un assaggio delle funzioni che arriveranno in futuro, a cominciare da attese novità per la gestione dei party.

PS5 e PS4, le novità del nuovo aggiornamento firmware

Partiamo proprio da questo. Le chat vocale potranno presto essere gestite in modo diverso sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4: quando avvieremo un party, adesso, potremo scegliere subito se renderlo aperto a tutti oppure chiuso ad una schiera di persone a cui avrete inviato il relativo invito.

Per quanto riguarda PS5, è stato migliorato il sistema che segnala le chat vocali in modo da poter identificare meglio l'utente che sta dicendo qualcosa e, di conseguenza, dare la possibilità ai sistemi automatici PlayStation di intraprendere azioni appropriate in caso di violazioni segnalate dai giocatori. Su PS4 è stata aggiunta un'opzione che permette di modificare il volume di ogni singolo utente presente in un party.

Tra le altre cose, il firmware di PS5 migliora ulteriormente l'usabilità dell'interfaccia utente, dando la possibilità di filtrare i giochi presenti nella propria collezione digitale in base al genere di appartenenza. Il numero massimo di icone visualizzate nella dashboard principale è passato da 11 a 14 e sono state apportate modifiche al design delle schede e delle liste trofei.

Infine, una funzione al momento limitata soltanto a Stati Uniti e Regno Unito offre la possibilità di sfruttare i comandi vocali per avviare o chiudere le applicazioni o gestire al meglio i contenuti multimediali. Non è chiaro al momento quando la cosa verrà estesa agli altri paesi. Per tutte le informazioni sul nuovo aggiornamento firmware, consigliamo di consultare il changelog ufficiale.