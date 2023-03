PS5 e God of War Ragnarok: 2 in 1 in offerta a €579,00 su eBay

Se sei un gamer sei proprio nel posto giusto, soprattutto se non hai ancora la console più ambita di tutte. Fino a poco tempo fa sembrava impossibile avere una PlayStation 5, mentre adesso ci sono addirittura delle offerte incredibili per averne una, e non da sola. Ecco un’occasione che non puoi proprio perdere: PS5 e God of War Ragnarok al prezzo complessivo di €579,00 su eBay. Andranno a ruba, quindi affrettati: l’offerta non durerà a lungo e la richiesta è altissima.

PS5 e God of War Ragnarok: 2 in 1, come rifiutare?

La PS5 è uno degli oggetti più ambiti dai videogiocatori. L’ultima console Sony ha un design inimitabile, un’imponenza incredibile e, ovviamente, una qualità difficilmente raggiungibile. Gioca i titoli del momento con questa console bianca, dall’incredibile capacità di 825 GB. Puoi passare dalla risoluzione in 4K con 30fps a quella a 4K con ben 60fps, per una fluidità d’immagine mai vista prima. I riflessi e le ombre sono migliorati, per una qualità visiva sempre più ricercata.

Insieme alla PS5 ricevi il codice per riscattare la versione digitale di God of War Ragnarok, eletto miglior gioco del 2022. Esplora e combatti immergendoti nella mitologia norrena, in un’avventura incredibile, graficamente spettacolare. L’esperienza di gioco sarà eccellente grazie all‘audio 3D che ti farà vivere l’incredibile storia di God of War Ragnarok sulla tua pelle. Puoi sentire i nemici che arrivano di soppiatto da ogni direzione e anticipare le loro mosse, per avere un forte vantaggio nel combat system. Nella confezione è incluso anche un controller wireless DualSense, insieme a una piccola sorpresa: il gioco preinstallato Astro’s Playroom.

Preparati a sessioni di gioco infinite con PS5 e God of War Ragnarock al costo complessivo di €579,00 con questa offerta eBay da non perdere. Approfitta finché sei in tempo e goditi la qualità del marchio Sony.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.