PS5 e God of War con Vodafone: come fare per avere l'offerta

Mentre su Amazon impazza il Cyber Monday, con l’ultimo giorno delle offerte della settimana del Black Friday, è Vodafone a regalare una grossa sorpresa a tutti gli appassionati: attivando questa nuova offerta sarà possibile infatti avere la PS5 con God of War Ragnarok.

La promozione, chiamata semplicemente Vodafone EasyTech PS5, ti permette di abbinare al tuo WiFi di casa a una sim mobile per avere un bundle contenente PlayStation 5 con God of War Ragnarok, le cuffie Pulse 3D e 2 ricariche PSN da 35 euro a soli 24,99 euro in più al mese.

Come avere il bundle PS5 e God of War Ragnarok con la nuova offerta Vodafone

Tutto quello che devi fare per conoscere i dettagli dell’offerta è collegarti alla pagina ufficiale e scoprire ciò che ti serve sapere per poi recarti al tuo Vodafone Store di fiducia in cui concludere l’affare.

L’acquisto di una PS5 può avvenire abbinandolo al piano Family Pian, l’offerta Vodafone per Internet a Casa + Mobile che ti permette di navigare e chiamare anche fuori casa. In alternativa, puoi scegliere “Casa Wireless+ 5G“, che include la navigazione internet ultrarapide e chiamate illimitate da fisso.

Al piano che avrai scelto dovrai aggiungere poi 24,99 euro al mese che ti permetterà di ricevere la tua PlayStation 5 Digital Edition con God of War Ragnarok, un paio di cuffie Pulse 3D ufficiali e due gift card PlayStation Network dal valore complessivo di 70 euro.

L’offerta è soggetta ad esaurimento scorte che, nel caso di PS5, sono pochissime. Ti consigliamo di informarti presso il tuo negozio Vodafone di fiducia per aderire alla promozione.

