PS5 DualSense Gift Edition: il regalo perfetto di Natale a un prezzo speciale

Terminata la sbornia della settimana del Black Friday, è già tempo di tuffarci nel clima natalizio. Amazon lo sa bene e ha scelto da subito di presentarsi con un’offerta da non perdere: il controller DualSense per PS5 in versione Gift Edition a soli 69,99€ invece del prezzo consigliato di 79,99€, per un sconto del 13%. Perché è un regalo così speciale? Semplice: è una confezione a tiratura limitata, solo chi la comprerà nelle prossime ore potrà dire di averla, o comunque di poterla regalare, facendo così uno splendido dono al proprio amico o al figlio sotto l’albero.

PS5 DualSense Gift Edition, confezione speciale a tiratura limitata

Il controller esclusivo per PS5 Dual Sense Gift Edition si presenta in una confezione speciale, arricchita da un elegante fiocco rosso natalizio, per distinguersi da tutte le altre confezioni normali. Hai un amico che deve cambiare il suo controller con il DualSense? Ti vuoi auto-invitare a casa sua da qui ai prossimi mesi per giocare insieme? Oppure desideri sorprendere tuo figlio con un regalo limited edition, così da poter essere orgoglioso di te per tutto il 2023? La versione Gift Edition è allora l’occasione che stavi aspettando.

Se vuoi, puoi anche scegliere anche tra altre versioni, ad esempio quella che comprende sia il controller DualSense per PS5 che Gran Turismo 7, il nuovo capitolo del leggendario titolo di corse. E se le macchine non sono il (tuo) suo forte, allora puoi puntare al bundle DualSense + Horizon: Forbidden West, il nuovo titolo del gioco di azione, sequel del videogioco Horizon Zero Dawn.

Corri a mettere in carrello ora DualSense Gift Edition, l’offerta è limitata a pochi pezzi e potrebbe terminare già nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.