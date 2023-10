PS5 DualSense Charging Station in OFFERTA su Amazon (-17%)

Cosa fai quando i tuoi controller si scaricano e devi aspettare che si ricarichino? La risposta è semplice: investi nella PS5 DualSense Charging Station.

E ora c’è un motivo in più per farlo: puoi ottenere la tua stazione di ricarica PS5 DualSense a un prezzo incredibilmente ridotto grazie alle Offerte Prime di Amazon. Approfitta di uno sconto del 17% e porta a casa questo accessorio essenziale per soli 24,99 euro.

PS5 DualSense Charging Station in offerta

La PS5 DualSense Charging Station è progettata pensando a te, il giocatore. Con la capacità di collegare fino a due controller DualSense contemporaneamente, questa stazione ti permette di mantenere sempre i tuoi controller pronti per l’azione. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria nel bel mezzo di un gioco entusiasmante.

Collega semplicemente la stazione di ricarica alla tua PS5 o a una qualsiasi presa USB compatibile e posiziona i tuoi controller DualSense sulla base. Il caricamento inizia automaticamente e i tuoi controller si ricaricano alla stessa velocità di quando li colleghi direttamente alla console. Non dovrai più rinunciare alle prestazioni o alle porte USB della PS5.

Un vantaggio aggiuntivo di possedere la PS5 DualSense Charging Station è la liberazione delle porte USB della tua console. Le porte USB sono preziose e spesso utilizzate per altri accessori, come unità flash o dischi rigidi esterni. Ora puoi tenerle libere per queste esigenze e allo stesso tempo mantenere i tuoi controller sempre pronti per l’uso.

Aggiungi al carrello e assicurati di avere sempre i tuoi controller DualSense pronti per l’azione. Non lasciarti sfuggire questa occasione e sfrutta al massimo la tua esperienza di gioco su PS5.

