PS5: distribuite 17.3 milioni di console, aspettative in calo

Nella nottata, Sony ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 31 dicembre scorso. Nel periodo preso in considerazione sono state distribuite 3.9 milioni di PS5, che portano il totale a 17.3. Sono 200mila invece le PS4 fornite ai negozianti, per un complessivo di 116.9 milioni dal lancio. I guadagni per il business PlayStation sono calati dell'8% su base annuale, a causa delle minori vendite di hardware, periferiche e giochi, sia first che third party.

PS5, la crisi dei semiconduttori si fa sentire: stime di vendita al ribasso

La carenza di componenti e di semiconduttori che sta influenzando la disponibilità di PS5 sul mercato costringe Sony a rivedere al ribasso le sue previsioni di vendita per l'ultimo trimestre dell'anno fiscale, che si chiuderà il 31 marzo. Se inizialmente si prevedeva di spedire oltre 14.8 milioni di unità, adesso si punta a 11.5 milioni.

Sony ammette che queste carenze continueranno ad andare avanti nel corso dell'anno, ma assicura che farà di tutto per soddisfare la forte domanda di PlayStation 5.

In ogni caso, si è trattato del secondo miglior trimestre per ricavi nella storia del business PlayStation e il migliore per reddito operativo durante le festività Natalizie. Il calo rispetto lo stesso periodo dello scorso anno è presumibilmente da attribuirsi all'assenza di grosse uscite di rilievo, oltre al fatto che l'ultimo trimestre 2020 fu caratterizzato dal lancio di PS5.

Per concludere, il totale degli abbonati a PlayStation Plus ha raggiunto quota 48 milioni, con il PlayStation Network che conta complessivamente circa 111 milioni di utenti attivi mensili.