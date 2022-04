PS5 disponibile OGGI 20 aprile 2022 da GameStop: come acquistarla

In quello che, come vi avevamo anticipato, sta quasi diventando un appuntamento fisso, GameStop ha annunciato che oggi, 20 aprile 2022, metterà a disposizione un nuovo set di bundle PS5 Standard Edition.

La console potrà essere acquistata durante la diretta della GameStopTV che andrà in onda oggi, a partire dalle 16, sul canale Twitch ufficiale del rivenditore. Nel corso della puntata, infatti, verrà messo a disposizione un link al quale collegarsi per provare ad acquistare il bundle. In genere, il link viene attivato intorno alle 17.

Link Drop Bundle PS5 Standard GameStop – 20 aprile 2022 (attivo intorno alle 17)

Drop PS5 GameStop 20 aprile 2022: cosa include il bundle e quanto costerà?

Anche stavolta, GameStop non ha comunicato in anticipo i contenuti del nuovo bundle. Andiamo quindi a ripassare quelli del drop precedente, avvenuto il 13 aprile 2022:

1 console PS5 Standard

1 controller DualSense Starlight Blue

1 Telecomando Media Remote

1 copia di Demon's Souls

1 copia di Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri

1 copia di Tales of Arise

Il tutto al prezzo di 699,98€. Anche questa settimana dunque aspettiamoci di vedere variare i contenuti del bundle, con altri giochi a sostituire quelli precedenti: è molto probabile che vengano invece confermati gli accessori, un controller aggiuntivo e il telecomando multimediale.

Quindi, ricordiamo come fare per provare ad acquistare una PS5. La diretta della GameStopTV avrà inizio alle ore 16, ma il link per provare a comporre il bundle viene solitamente attivato intorno alle 17. Consigliamo comunque di seguire la puntata per intero per ricevere tutti i dettagli del caso.

Manco a dirlo, bisogna riuscire ad essere veramente veloci: potete pagare con carta e attendere l'email di conferma da parte del rivenditore, che vi illustrerà anche il metodo di spedizione e i tempi di consegna, in genere di qualche giorno. Solo l'email confermerà di fatto l'avvenuto acquisto: l'eventuale addebito a console terminate verrà immediatamente rimborsato.

Non possiamo che augurarvi dunque nuovamente buona fortuna a tutti voi che non siete ancora riusciti ad acquistare una PS5. Appuntamento per oggi, 20 aprile 2022, a partire dalle ore 16 sulla GameStop TV e ovviamente tenete aperta la pagina d'acquisto per essere pronti quando sarà attiva.