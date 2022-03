PS5, disponibile l'aggiornamento di sistema di marzo 2022: cosa cambia?

Un nuovo aggiornamento di sistema per PS5 è stato pubblicato questa mattina, 08 marzo 2022, da Sony. L'update è già disponibile per il download e si installerà automaticamente non appena avvierete la console.

Sebbene ogni singola patch lasci sempre sperare in qualche novità sostanziosa, in questo caso abbiamo “soltanto” un piccolo update pensato per migliorare la stabilità del sistema: per le nuove funzionalità in arrivo bisogna dunque attendere.

Cosa cambia con l'aggiornamento di oggi di PS5?

Il changelog ufficiale dell'aggiornamento recita, come anticipato, che si tratta di una patch pensata per migliorare la stabilità del sistema: non ci sono quindi novità evidenti o l'introduzione di feature inedite.

C'è da dire che qualcosa arriverà in un prossimo futuro: all'inizio dello scorso mese è stata lanciata una beta che si prepara ad inserire diverse novità al software di sistema di PlayStation 5. La versione preliminare è adesso disponibile solo per i tester selezionati, i quali parlano di nuove funzionalità legate all'interfaccia utente, miglioramenti vari alla game base, nuove opzioni per le chat di gruppo, per l'accessibilità e altro ancora.

Bisogna però aspettare, visto che l'aggiornamento di oggi 08 marzo 2022 è soltanto di routine e agisce praticamente in background su funzioni non immediatamente visibili agli utenti.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di sistema per PS5 già pubblicati e quelli che arriveranno si può visitare il sito ufficiale di Sony, in cui sono incluse anche le changelog di ogni patch viene resa disponibile. Naturalmente, è sempre consigliato tenere aggiornata la propria PlayStation 5 all'ultima versione, anche perché sarebbe poi impossibile giocare online.