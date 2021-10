PS5: disponibile il primo gioco 8K a 60 fps, da non perdere

Il team di Digital Foundry ha scovato il primo gioco a girare in risoluzione 8K a 60 fps su PS5, si chiama The Touryst ed è sviluppato da Shin'en Multimedia.

I pochi fortunati che sono riusciti ad acquistare una PlayStation 5, avranno sicuramente notato il simbolo 8K nell'angolo in alto a destra della confezione di vendita. Beh, la console next gen di Sony è effettivamente compatibile con questa risoluzione, ma finora nessun gioco era mai stato in grado di girare in 8K mentenendo un framerate di 60 fps.

The Touryst è un titolo colorato e dalla grafica piuttosto semplice, arrivato prima su PC e da qualche settimana disponibile anche per PlayStation 5. I test effettuati da Digital Foundry vedono lo strano titolo indie girare ad una risoluzione di 7680×4320, con un framerate sempre stabile intorno ai 60 fps.

Queste performance rendono di fatto The Touryst il primo gioco per PS5 a supportare l'8K ad un framerate così elevato. Siamo consapevoli che sono in pochi a poter provare le brezza di giocare in 8K, le TV compatibili con questa risoluzione sono ancora troppo costose.