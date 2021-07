Tramite i profili social ufficiali, MediaWorld ha comunicato le date dei prossimi drop di PS5. Si parte lunedì 19 luglio alle 15:00 con PlayStation 5 Digital Edition, martedì sarà il turno della Standard Edition e mercoledì di potrà acquistare il bundle PS5 Standard + Ratchet & Clank: Rift Apart.

La nota catena di elettronica consiglia di registrarsi al sito in anticipo, inserendo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentiranno di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento con estrema rapidita, finalizzando l'acquisto della tanto ambita console next-gen di Sony.

Ricordiamo che PlayStation 5 è disponibile in 2 diverse versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. Quest'ultima è perfetta per chi intende affidarsi esclusivamente alla vandita di giochi in digitale, risparmiando ben 100€ sull'acquisto della console, mentre la PS5 Standard Edition è dotata di lettore ottico e consente di inserire i dischi, chi preferisce acquistare i titoli in copia fisica dovra dotarsi di questa versione. Inoltre la nuova PS5 è retro-compatibile, i giochi PS4 possono essere riprodotti senza alcun problema.

Videogames