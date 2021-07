La nuova PS5 Digital Edition di Sony per il Giappone è misteriosamente più leggera di due terzi rispetto al modello venduto nel resto del mondo; precisamente, si nota che ha 300 grammi in meno.

PS5 giapponese: cosa succede?

Gli investigatori di Sony si sono appena imbattuti in una curiosa sorpresa in Giappone: la società ha lanciato silenziosamente una nuova versione della PlayStation 5 Digital Edition che è indicata come 300 grammi più leggera dell'originale. Sono due terzi di un kg equivalgono ad una libbra, pertanto si osserva che la gigantesca console subisce un drastico calo di peso.

Come mai, potreste domandarvi. Bene, bella domanda.

Secondo il manuale ufficiale di Sony e la guida rapida condivise online, come notato da PS5sokuhouInfo su Twitter, le uniche differenze tra il nuovo modello CFI-1100B e l'originale CFI-1000B sono relative al cambiamento di peso e una nuova trama a testa zigrinata per PS5 supporto verticale, così che gli utenti non abbiano bisogno di un cacciavite o di una moneta per installarla.

Non è che la console abbia perso la sua circonferenza: la documentazione di Sony mostra che ha le stesse esatte dimensioni. Quindi cosa potrebbe essere cambiato? Il sistema ha un robusto alimentatore interno, un gigantesco dissipatore di calore e molta schermatura, quindi pensiamo subito a questi, ma pare che dovremo aspettare un nuovo teardown per essere sicuri. O forse tutto questo è solo relativo ad un errore di battitura. Per il resto, la PS5 fat edition con l'unità disco pesa poco meno di 10 libbre.

La nuova versione è già in vendita presso i rivenditori giapponesi e sarà in vendita alla fine di luglio, secondo PS5sokuhouInfo.

Sony

Videogames