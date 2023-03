PS5 Digital Edition: solo €519,00 su eBay con questa OFFERTA limitata

Non sei ancora riuscito ad acquistare la tua PlayStation 5? Fino a poco tempo fa sembrava impossibile averne una, ora invece gli store online ti riservano delle offerte incredibili. Un trucco per risparmiare un po’ di soldi è scegliere la versione digitale, visto che ormai puoi acquistare ogni gioco dallo store online. Solo per poco, la PS5 Digital Edition è disponibile a €519,00 su eBay. Andranno a ruba, affrettati ad acquistarne una tutta per te.

Ps5 Digital Edition: un’offerta che non puoi rifiutare

La PlayStation 5 è uno degli oggetti più ambiti dai videogiocatori. L’ultima console Sony ha un design inimitabile, un’imponenza incredibile: un grande corpo bianco dalle forme sinuose. Possiede una qualità difficilmente raggiungibile dalle altre console competitor. Con la PS5 Digital Edition puoi giocare tutti titoli del momento. Ha una capacità di 825 GB, con una risoluzione in 4K fino a 120 fps, con frequenza di 120Hz, per una fluidità d’immagine mai vista prima. Esplora con un livello di realismo senza precedenti, grazie ai raggi di luce simulati singolarmente per creare ombre e riflessi realistici nei titoli per PS5 supportati.

L’audio 3D ti permette di immergerti nei mondi dei tuoi giochi preferiti, di cui non dovrai cercare a tutti i costi l’edizione fisica. Accedi allo store ufficiale direttamente dalla console e scarica i titoli che desideri ad altissima velocità di download, connessa al tuo modem domestico tramite Wi-Fi. Anche l’unità SSD ora è super veloce, con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi appena installati sulla console. Inclusi nella confezione avrai un cavo HDMI, il cavo d’alimentazione e un Controller DualSense dalle prestazioni mai assaporate prima d’ora.

Non puoi perdere l’occasione di avere la console gaming più ambita del mondo: la PS5 Digital Edition può essere tua a €519,00 grazie a questa offerta limitata di eBay. Affrettati e acquistala prima di tutti gli altri. Ricorda che puoi anche trovare la PS5 + God of War Ragnarok a €579,00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.