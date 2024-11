PS5 Digital è in offerta: il prezzo cala a 359€, ora è un best buy

La PS5 Slim in versione Digital Edition diventa sempre più interessante. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24 è ora possibile acquistare la console di Sony con un prezzo scontato di 359 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un nuovo minimo storico per la console che ora diventa l’acquisto giusto per tutti i videogiocatori. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La console ha 24 mesi di garanzia.

PS5 Slim Digital Edition in offerta: il prezzo è giusto

La PS5 Slim è la console del momento e, per tutti i videogiocatori, rappresenta l’acquisto giusto. La versione Digital Edition ora costa di meno e consente sempre di poter aggiungere il lettore di dischi in un momento successivo all’acquisto. Si tratta, quindi, del modello giusto per chi sta valutando l’acquisto di una nuova console ma non intende spendere le cifre richieste per la versione standard con lettore di dischi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24 è ora possibile acquistare la PS5 Slim Digital Edition al prezzo scontato di 359 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La console ha 24 mesi di garanzia. La promozione è valida solo per un breve periodo. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il prodotto al carrello, ricordando di aggiungere il codice sconto prima di completare l’ordine.