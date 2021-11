Dauntless è in arrivo su PS5 il 2 dicembre e sarà gratis

PlayStation Blog ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Dauntless su PS5 insieme all'aggiornamento “Call to Arms”. La cosa davvero interessante è che questo gioco sarà completamente gratis per tutti gli utenti che possiedono una PlayStation 5 e decideranno di scaricarlo. Inoltre, per tutti coloro che ci hanno giocato su PS4 potranno recuperare automaticamente i loro vecchi progressi sulla nuova versione. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di questa interessante notizia.

PS5: sta per arrivare Dauntless e sarà completamente gratuito

“Ehi PlayStation Slayer, sono qui con una notizia entusiasmante: Dauntless arriverà su PS5 il 2 dicembre! Questa nuova versione nativa del gioco, lanciata insieme al nostro aggiornamento dei contenuti “Call to Arms“, include significativi aggiornamenti grafici, tempi di caricamento molto più rapidi, controller DualSense e supporto per audio 3D e molto altro“.

Action RPG Dauntless comes to PS5 this week, featuring:



👀 Visual upgrades galore

⚔️ More immersive monster-hunting with DualSense controller support



Your call to arms: https://t.co/cStv2uwOsC pic.twitter.com/Q5kKWK0jSM — PlayStation (@PlayStation) November 29, 2021

È questo l'annuncio comparso proprio ieri in un articolo dedicato al lancio di questo gioco su PlayStation Blog. Un'occasione unica che farà felici molti appassionati di questo titolo e quindi della saga di Monster Hunter, già disponibile su diverse console e PC, ma non ancora su PS5. Ma quali saranno le novità di Dauntless?

“Con la versione PS5 nativa di Dauntless – prosegue PlayStation Blog – abbiamo colto l'occasione per aggiornare la grafica in tutto il gioco. Oltre alla risoluzione 4K dinamica che mira a 60 fotogrammi al secondo, ci sono trame e dettagli ambientali migliorati in tutte le nostre isole, inclusi alberi, erba e acqua aggiornati. Abbiamo anche luci e materiali di qualità superiore, nuova nebbia volumetrica ed effetti visivi migliorati in tutto il gioco. Le Isole Shattered non sono mai state così belle!“.

Inoltre la versione di Dauntless per PS5 sarà completamente gratuita. Non solo, ma il gioco supporterà il controller DualSense così da percepire la resistenza del personaggio. In più sarà possibile comunicare in chat con il proprio gruppo utilizzando il microfono integrato. Infine, gli sviluppatori hanno anche aggiunto il supporto per l'audio 3D immersivo.

Saranno felici tutti coloro che sono riusciti ad acquistare una PlayStation 5 nonostante la crisi economica e la difficoltà nel trovare la console sugli scaffali.