Come annunciato nei giorni scorsi, oggi – giovedì 24 giugno – alle 15:00 torna disponibile la PlayStation 5 sul sito MediaWorld. Dopo la versione digital e il bundle con Ratchet & Clank, oggi è il turno di PS5 Standard Edition, in vendita al prezzo di listino di 499€.

Per tentare l'acquisto occorre registrarsi in anticipo al sito e associare una carta di credito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentiranno di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento con estrema rapidita, finalizzando l'acquisto della tanto ambita console next-gen di Sony.

Rispetto alla Digital, questa versione è datata di lettore ottico per i dischi, che consente di acquistare anche la copia fisica dei giochi, per rivenderli una volta terminati o tenerli a scopo collezionistico. Inoltre il lettore ottico è in grado di leggere anche i BlueRay, funzione molto utile per utilizzare PS5 come media center in salotto.

Oltre ad augurarvi buona fortuna per l'acquisto di PlayStation 5 da MadiaWorld, vi invitaimo a seguire anche il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames