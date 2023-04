PS5 con God of War Ragnarok: torna il grande SCONTO di Amazon

Se sei un gamer appassionato e sempre aggiornato, sicuramente non vuoi perderti nemmeno l’ultima console Sony: la PlayStation 5, da sempre tanto ambita e disponibile quasi ovunque solo da pochissimo tempo. È solo su Amazon, però, che puoi trovarla a un ottimo prezzo, e nemmeno da sola. Oggi puoi avere una PS5 con God of War Ragnarok a soli €569,90 su Amazon.

Basta rimandare: PS5 con God of War finalmente tuoi

Di sicuro saprai già tutto della nuova console Sony, con la sua imponenza e il suo design unico e inimitabile. Questo prodotto tanto ambito dai videogiocatori ha una qualità impareggiabile su tutti i fronti, una potenza e delle prestazioni irraggiungibili. Con la sua memoria di 825 GB puoi giocare a tutti i titoli del momento, acquistandone la copia fisica o il codice di download dallo store ufficiale. Con il giusto monitor – collegando la console tramite HDMI – avrai una risoluzione incredibilmente alta, fino a 4K con ben 60fps, per una fluidità d’immagine sempre più ricercata. La qualità visiva è ottima, con riflessi e ombre migliorati.

Insieme alla PS5 (Standard Edition) riceverai un codice per riscattare la versione digitale di God of War Ragnarok, uno dei giochi più amati del 2022, ambito ancora oggi. Nei panni di Kratos, preparati ad esplorare il mondo della mitologia norrena e a combattere contro leggendari avversari, immergendoti in un’avventura incredibile. L’esperienza di gioco è migliore grazie all’audio 3D della console, e potrai sentirti parte del racconto stesso. Puoi sorprendere tutti i tuoi nemici arrivare di soppiatto, sentire i loro passi, anticipare le loro mosse e avere un enorme vantaggio durante il sistema di combattimento, sempre più stimolante. Prova il nuovissimo controller DualSense incluso nella confezione per un’esperienza di gioco da vero professionista. Cosa aspetti? Corri su Amazon e acquista una PS5 con God of War Ragnarok a soli €569,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.