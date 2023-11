PS5 con Final Fantasy 16 in SCONTO BLACK FRIDAY: tua a 499,99€

Puoi regalarti una PlayStation 5 con largo anticipo sul Natale grazie alle offerte Black Friday. Il bundle che include la PS5 Standard Edition con lettore disco e una copia di Final Fantasy 16 è disponibile in offerta a soli 499,99 euro invece di 619,99. Una grande occasione per entrare nell’ultima generazione di videogiochi con un titolo straordinario.

PS5 e Final Fantasy 16: il bundle che conviene

Con il bundle PS5 – Final Fantasy 16, avrai l’opportunità di esplorare Valisthea con una grafica straordinaria in HDR e 4K. La potenza della PS5 ti offre un’esperienza di gioco immersiva, resa ancora più coinvolgente dal feedback aptico del controller wireless DualSense. Scopri il significato di velocità con la SSD di PS5, che elimina i tempi di caricamento e ti permette di entrare nel gioco senza interruzioni.

Final Fantasy 16 ti trasporterà in un mondo fantasy oscuro e affascinante, arricchito dalle caratteristiche tecniche avanzate della PS5. Vivrai una storia epica, arricchita da dettagli visivi mozzafiato e un audio coinvolgente, regalandoti ore di intrattenimento senza precedenti.

Questo straordinario bundle PS5 – Final Fantasy 16 è un’offerta limitata del Black Friday, pensata appositamente per gli appassionati di giochi di ruolo e per coloro che desiderano vivere un’esperienza di gioco di nuova generazione. Approfitta dell’offerta e porta a casa questo straordinario pacchetto a soli 499,99 euro. Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere un’avventura epica con la PS5 e Final Fantasy 16.

