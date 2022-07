PS5 compatibile con DualShock 3 e altre periferiche PS3? Il brevetto

Sony strizza ulteriormente l’occhio alla retrocompatibilità, se un brevetto depositato di recente indica una funzione in arrivo. La proprietà intellettuale scoperta da GameRant suggerisce infatti che PS5 potrebbe essere presto resa compatibile con i dispositivi dell’era PS3: DualShock 3, PSP Go ed EyeToy.

L’obiettivo, stando a ciò che emerge dal brevetto, è quello di permettere l’uso di queste periferiche in emulazione, presumibilmente per godere al meglio dei titoli PlayStation 3 disponibili con l’abbonamento Premium del nuovo PlayStation Plus. Non è detto che si arrivi poi ad una feature ufficiale, ma l’esistenza del documento suggerisce perlomeno che Sony ci stia pensando.

PS5 compatibile con le periferiche dell’era PS3? Cosa sappiamo al momento?

L’immagine, che alleghiamo di seguito, mostra un DualShock 3, un Sony Media Remote, una sorta di PlayStation Mouse, un EyeToy, un PlayStation Move e una memory card. Si tratta di tecnologie che sono state da tempo scartate dalla compagnia giapponese: soltanto il PlayStation Move è stato utilizzato di recente, allo scopo di fornire un sistema di controllo con il primo PlayStation VR.

Difficile immaginare al momento dove porterà esattamente il brevetto. Come detto, potrebbe essere solo un modo per emulare via software queste periferiche, allo scopo di farle funzionare al meglio con i giochi PlayStation 3 eseguiti su PlayStation 5 tramite il cloud di PlayStation Plus.



Del resto, non è la prima indiscrezione che giunge in tal senso, cioè della presunta intenzione della società di riprendere il brand PS3 allo scopo di renderlo perfettamente compatibile con la nuovissima PS5. Scopriremo prossimamente se ci saranno novità in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.