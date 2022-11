PS5 come regalo di Natale? Su eBay è disponibile con spedizione immediata

Stai sognando di avere PS5 sotto l’albero di Natale? Su eBay c’è una ghiottissima occasione per acquistare il bundle che include una PlayStation 5 Standard Edition con FIFA 23 ad un prezzo di 759 euro. C’è un leggero sovrapprezzo rispetto a quello ufficiale vista la carenza di scorte che continua a riguardare la console.

Il venditore è “megastore-italy“, uno dei venditori professionali più conosciuti su eBay, che vanta oltre 209.000 feedback tutti positivi. La spedizione è gratuita con consegna garantita entro pochissimi giorni con corriere espresso.

PS5 disponibile su eBay: il regalo di Natale 2022 a portata di click

Considerato che la console è ancora molto difficile da trovare, riuscire ad avere un’occasione di acquistare PlayStation 5 arriva come l’acqua nel deserto. Certo, il prezzo non è quello consigliato da Sony, ma è una situazione che continua ad alimentarsi proprio per scorte che risultano praticamente introvabili.

Nella confezione troverai comunque la tua PS5 Standard Edition con lettore disco blu-ray e una copia digitale di FIFA 23 da scaricare tramite il PlayStation Store con voucher.

Il tuo acquisto sarà sempre protetto dalla garanzia cliente eBay, che ti assicura anche il rimborso completo entro 30 giorni. Completa l’ordine prima che finisca e riempi lo spazio sotto l’albero di Natale nel modo che stavi sognando.

