Regalati un viaggio indietro nel tempo grazie a questa nostalgica offerta SEGA per PS4. Ore di gameplay dal sapore retrò in compagnia dei più noti ed amati titoli videoludici, da Sonic a Streets of Rage 2, passando per incredibili RPG del calibro di Phantasy Star e molto altro ancora. Questa imperdibile collezione di ricordi potrà essere tua al prezzo di 15,90 euro, grazie allo sconto del 47% che ti farà risparmiare ben 14,09 euro.

Cogli l'attimo ed acquista subito l'avvincente SEGA Megadrive Classics per PS4 su Amazon.

SEGA porta i suoi giochi più famosi su PS4

Ogni tanto è bello tornare bambini o far scoprire ai nostri figli i titoli che ci hanno tenuto compagnia durante l'infanzia. SEGA ha deciso di farti uno splendido regalo: oltre 50 gradi classici con cui potrai divertirti grazie alla tua PlayStation 4. Giochi di ogni genere, per non annoiarti mai: arcade, sparatutto, puzzle e tanto altro disponibile comodamente sulla tua console.

Fatal Labyrinth, Golden Axe, Shining Force, Streets of Rage e Super Thunder Blade tra le proposte incluse in questa magnifica collezione. Non manca poi una serie di altri giochi che potranno essere sbloccati in un secondo momento, come Golden Axe Warrior per Sega Master System.

Non perdere altro tempo: approfitta di questa vantaggiosa offerta e metti nel carrello la tua copia di SEGA Megadrive Classics per PlayStation 4.

