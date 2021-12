Su PS4 e PS5 torna la eSerie A TIM di FIFA 22: ecco il calendario

È ufficiale! Anche quest'anno torna a grande richiesta la fantastica eSerie A TIM di FIFA 22. Si tratta della competizione ufficiale di Lega Serie A che si disputa su PS4 e PS5. Tutti i gamer interessati potranno iscriversi online alle Open Qualifier sul sito dedicato di PlayStation. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il calendario delle date di tutti i match delle qualifiche.

FIFA 22: al via le qualifiche per la eSerie A TIM su P4 e PS5

“Ora è la tua occasione per farti notare e provare ad essere scelto per rappresentare uno dei prestigiosi Club che compongono la eSerie A TIM 2022!“.

È questo il titolo di benvenuto sul sito dedicato all'evento più atteso dai player di FIFA 22: la eSerie A TIM per PS4 e PS5. Tutti coloro che sono interessati potranno iscriversi a una delle Cup e così partecipare alla competizione che prevede un totale di 32 finalisti di cui i primi 4 da ogni Cup su PS4 e i primi 8 da ogni Cup su PS5. La novità di quest'anno è che gli Online Qualifier saranno suddivisi in due, rispettivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La eSerie A TIM, giocata su EA SPORTS FIFA 22 e organizzata da Lega Serie A, è tornata! Sono aperte le iscrizioni alle Online Qualifiers su PS4 e PS5. Scopri di più: https://t.co/Yh0npS690k @SerieA @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/LIpPBjBHRo — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 30, 2021

Scopriamo insieme il calendario delle date relative ai match per i player di FIFA 22 su PS4:

Cup 1 – martedì 14/12/2021 alle ore 15:00;

Cup 2 – martedì 21/12/2021 alle ore 15:00;

Cup 3 – martedì 28/12/2021 alle ore 15:00;

Cup 4 – martedì 04/01/2022 alle ore 15:00;

FINALE – martedì 11/01/2022 (all’orario che sarà comunicato sul sito).

Ecco invece il calendario delle date relative ai match per i player di FIFA 22 su Ps5:

Cup 1 – mercoledì 29/12/2021 alle ore 15:00;

Cup 2 – mercoledì 05/01/2022 alle ore 15:00;

FINALE – martedì 11/01/2022 (all’orario che sarà comunicato sul sito).

I migliori quattro giocatori dei match su PS4 e i migliori otto giocatori su PS5 avranno accesso all'ambita finale. I 32 finalisti della eSerie A TIM FIFA 22 oltre a essere rappresentati da un team della eSerie A TIM 2022, in base al loro posizionamento in classifica, si aggiudicheranno anche i seguenti premi:

1° classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento PS Now da 12 mesi (totale 2 vincitori);

classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento da (totale 2 vincitori); 2° classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento PS Now da 3 mesi (totale 2 vincitori);

classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento da (totale 2 vincitori); 3° e 4° classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento PS Now da 1 mese (totale 4 vincitori);

e classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento da (totale 4 vincitori); dal 5° al 16° classificato di ciascuna FINALE: un Abbonamento PS Plus da 1 mese (totale 24 vincitori).

