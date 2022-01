PS2 può diventare un set LEGO da 1941 pezzi, ma dipende da voi!

La PlayStation 2 (PS2) è sicuramente una delle console per videogiochi più amate e vendute di sempre. Adesso potrebbe tornare in forma di un set LEGO ufficiale, se il voto degli utenti le permetterà di farlo.

Nel mese di novembre, un fan e designer della community RippleDrive ha pubblicato su LEGO Ideas il progetto di un set di mattoncini ispirato alla storica PlayStation 2. Composto da 1941 pezzi, è in scala 1:1 per rispettare le dimensioni del modello originale della console. Prima che diventi ufficiale però deve superare due scogli fondamentali.

Come votare per il set LEGO ufficiale di PS2!

Nel momento in cui scriviamo, la proposta ha raccolto “solo” 1575 supporter. Affinché un progetto venga poi valutato da LEGO per la realizzazione di un vero e proprio SET ufficiale c'è il bisogno che arrivi almeno a 10.000 voti. Per votare, potete farlo a questo indirizzo, in cui troverete anche tutti i dettagli sul progetto.

“Il motivo per cui ho deciso di costruire una PS2 LEGO è che ho molti bei ricordi legati alla console sia da bambino che da adulto: è in assoluto la mia preferita di tutti i tempi. PlayStation 2 ha celebrato il suo ventesimo anniversario nel 2020, così ho deciso di omaggiarla“.

Come dicevamo in apertura, il set è composto da 1941 mattoncini ed è quasi perfettamente in scala 1:1 con un modello originale di PlayStation 2. Il controller fittizio può essere collegato e scollegato, la parte superiore della macchina può essere rimossa rivelando i componenti interni. Anche quest'ultimi, a loro volta, potranno essere rimossi.

Insomma, se l'idea di una PS2 LEGO vi stuzzica non dovrete far altro che collegarvi alla pagina ufficiale su LEGO Ideas, iscrivervi, effettuare l'accesso e infine votare al pulsante “Support”. La compagnia valuterà poi successivamente, una volta raggiunti almeno 10.000 voti, se dare concretezza al progetto oppure lasciare che rimanga un sogno di un fan e di milioni di appassionati.