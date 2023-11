PS VR 2 con Horizon CROLLA di prezzo (-142,98€): BOMBA BLACK FRIDAY

Bomba atomica di Amazon per questo sabato sera. Il bundle che include il visore PlayStation VR 2 (PS VR 2) con il gioco Horizon Call of The Mountain è disponibile a soli 506,92 euro invece di 649,90. Per averlo a questo fantastico prezzo devi spuntare la casella del coupon che trovi sotto al prezzo: ma devi sbrigarti, perché andrà esaurito in un niente.

Bundle PS VR 2 con Horizon Call of The Mountain ad un super prezzo

Immergiti in un’esperienza di gioco straordinaria grazie al visore PlayStation VR2, che offre grafica 4K HDR con schermi OLED 2000×2040. Goditi dettagli più profondi e una risoluzione quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente di PlayStation VR. L’incredibile frequenza di 120 fps ti regalerà sessioni di gioco fluide e coinvolgenti.

Il visore è dotato di tracciamento oculare intelligente, che simula le risposte emotive del tuo avatar in gioco. Interagisci in modo più realistico con altri giocatori, portando le tue partite cooperative e le chat di squadra a un nuovo livello di coinvolgimento.

Il feedback del visore, con leggere vibrazioni provenienti da un singolo motore incorporato, aggiunge un elemento tattile unico alle tue esperienze di gioco. Da frecce che sfrecciano vicino alla testa a spinte di veicoli in corsa, ogni momento sarà ancora più coinvolgente.

Il bundle include anche il controller PlayStation VR2 Sense, progettato per offrire un’interazione più intuitiva e coinvolgente con mondi virtuali. Il feedback aptico, i grilletti adattivi e il rilevamento tattile delle dita si integrano perfettamente in un design ergonomico che massimizza il comfort durante le tue sessioni di gioco. E naturalmente il gioco Horizon Call of The Mountain, per vivere subito un’esperienza indimenticabile.

Approfitta di questa opportunità unica durante il Black Friday su Amazon per entrare nel futuro del gaming. Acquista ora il bundle PlayStation VR2 con Horizon Call of The Mountain a un prezzo straordinario e vivi il gaming come mai prima d’ora: ricordati di applicare il coupon sconto in pagina.

