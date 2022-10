Prova AtlasVPN per 30 giorni: soddisfatto o rimborsato

AtlasVPN è così sicura delle sue potenzialità e funzionalità che a tutti i nuovi clienti sta offrendo la possibilità di provare la sua VPN per 30 giorni. Grazie alla politica “Soddisfatti o rimborsati” potrai richiedere un rimborso totale della spesa nel caso tu non fossi contento del servizio offerto da questo provider.

Iniziamo subito col dire che in questo momento la attivi con uno sconto dell’81%. Si tratta di una promozione a tempo che blocca il prezzo a 1,81 euro per 2 anni. Avrai il massimo della protezione al minor prezzo in assoluto. Ovviamente senza rinunciare a tutte le opzioni disponibili scegliendo questa VPN.

La tua privacy sarà protetta al 100% e i tuoi dati saranno costantemente al sicuro mentre navighi online. Inoltre, grazie alla larghezza di banda illimitata, garantita dai suoi server, la tua connessione sarà ottimizzata rendendola più veloce e senza limiti.

AtlasVPN: cosa vuol dire navigare senza limiti

Con AtlasVPN hai la possibilità di provare cosa vuol dire navigare senza limiti. In altre parole, nei 30 giorni di prova, avrai modo di accedere a tutti i contenuti del Web senza limitazioni e/o censure. Inoltre, potrai collegarti alle tue piattaforme di streaming da qualsiasi luogo.

Infatti, tutti i servizi di questo tipo impongono dei limiti alla tua connessione che deve avvenire sempre entro i confini stabiliti spesso solo in Italia e a volte anche nell’Unione Europea. Tuttavia, se ti trovi in un Paese fuori da quelli indicati il tuo accesso viene bloccato.

Con AtlasVPN, invece, aggirerai queste limitazioni e potrai godere di tutti i tuoi abbonamenti da qualsiasi Paese. In più potrai anche decidere di accedere a piattaforme streaming di altri Paesi per avere un pacchetto di contenuti ancora più ampio a tua disposizione.

Infine, la tua privacy sarà costantemente protetta grazie al tunnel crittografato fornito ad ogni connessione così come il protocollo WireGuard. Attiva AtlasVPN su un numero illimitato di dispositivi a soli 1,81 euro al mese, per 2 anni. Provala 30 giorni con la politica “Soddisfatto o rimborsato“.

