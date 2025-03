Prova Amazon Music gratis per 30 giorni e risparmia 10,99€

Amazon Music ti offre l’opportunità di esplorare il suo vasto catalogo senza alcun costo per un mese intero. Grazie al periodo di prova gratuito di 30 giorni, potrai accedere a oltre 100 milioni di brani e ai podcast più seguiti senza pubblicità e senza limitazioni.

Al termine del periodo di prova, avrai la possibilità di scegliere se proseguire l’abbonamento al costo di 10,99 euro al mese oppure disdire senza alcun impegno o spesa aggiuntiva.

Un’esperienza di ascolto superiore con Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited non è solo un servizio di streaming musicale, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca la massima qualità sonora. Oltre alla vastissima selezione musicale e ai contenuti podcast, il servizio si distingue per la possibilità di ascoltare i brani in alta definizione e Ultra HD, garantendo un audio nitido e cristallino con una qualità superiore alla classica definizione lossless (fino a 24 bit, 192 kHz).

Rispetto ad altre piattaforme, Amazon Music Unlimited permette di godere di una qualità audio fino a dieci volte superiore rispetto alla definizione standard, grazie al supporto alla riproduzione Ultra HD. Inoltre, il servizio offre il supporto all’audio spaziale, un formato avanzato che regala un’esperienza di ascolto più immersiva.

Con tecnologie come Dolby Atmos e 360 Reality Audio, migliaia di brani sono riprodotti in un ambiente sonoro tridimensionale che rende l’ascolto ancora più coinvolgente. Identificare questi contenuti è semplice: basta individuare le icone ATMOS e 360 per accedere alla loro versione ottimizzata.

La promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti di Amazon Music Unlimited. Attivando la prova gratuita, si ottiene accesso immediato all’intera libreria musicale e alle funzionalità premium del servizio per un mese. Alla scadenza del periodo promozionale, l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al costo di 10,99 euro al mese, a meno che non venga annullato prima della data di rinnovo.

Se vuoi scoprire un nuovo modo di vivere la musica, non perdere questa occasione: attiva ora Amazon Music Unlimited e immergiti in un’esperienza d’ascolto eccezionale.