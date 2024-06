Proteggiti contro le minacce informatiche e non lasciare tracce sul web

In seguito alla diffusione di Internet, i dati personali sono diventati la nuova miniera d’oro per le aziende. Ogni giorno, in maniera inconsapevole, diamo il consenso a cedere i nostri dati, con conseguenze a volte imprevedibili: telefonate da parte di numeri sconosciuti a tutte le ore del giorno, email phishing che mirano a sottrarre i dati sensibili, SMS esca che celano dietro una potenziale truffa; l’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma quanto appena detto basta e avanza per capire i pericoli che si corrono quando navighiamo online.

La soluzione più efficace è dotarsi di un servizio come Incogni, che permette di rimuovere i propri dati personali dal web in maniera definitiva. Incogni è un servizio di Surfshark, punto di riferimento nel settore VPN, e al momento è in offerta a metà prezzo (5,99 euro al mese invece di 11,99 euro).

Come proteggersi dalle minacce informatiche e non lasciare tracce online

Al momento Incogni si è rivelato lo strumento migliore per cancellare le informazioni personali degli utenti dai database dei broker di dati, migliorando in modo sensibile la vita quotidiana dei suoi clienti, tornati a godersi il telefono e la rete senza più chiamate improvvise a ogni ora del giorno ed email sospette.

Il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice ma allo stesso tempo potente. Ci si iscrive al servizio e si inseriscono i dati che devono essere cancellati dai broker di dati: a questo punto il servizio contatta in automatico uno a uno i data broker presenti nel suo folto elenco, richiedendo l’eliminazione dei dati. Poi, a distanza di mesi, effettua periodici controlli per accertarsi che i dati personali in precedenza rimossi non siano stati riacquisiti.

Il primo anno di Incogni è in offerta a 5,99 euro al mese, per effetto del maxi sconto del 50% sul prezzo di 11,98 euro.