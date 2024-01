Proteggi il tuo smartphone Android con Kaspersky a soli 9€ l'anno

Metti al sicuro il tuo smartphone o tablet Android grazie a Kaspersky Internet Security. Su Amazon lo trovi in offerta a un prezzo speciale. Attiva l’abbonamento di 1 anno a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. Grazie a questa incredibile promozione risparmi il 33% sul prezzo di listino. Una volta ordinato l’articolo, ti arriverà un codice d’attivazione via email. Scopri tutte le funzionalità incluse in questo potente sistema di difesa online.

Kaspersky Internet Security: il tuo dispositivo Android è al sicuro

Proteggi la tua navigazione su internet da virus, tentativi di stalking, app pericolose con Kaspersky Internet Security. Il tuo dispositivo Android sarà al sicuro, a prova di violazione. Inoltre, grazie a questa applicazione trovi e blocchi il tuo telefono in caso di furto o smarrimento. Cosa include questa soluzione?

Protezione in tempo reale da siti e messaggi con link di phishing .

. Protezione dati in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

o del dispositivo. Scansione automatica dei malware per app e dispositivi.

per app e dispositivi. Blocco app tramite codice segreto.

Nasconde chiamate, messaggi e cronologia da occhi indiscreti.

Acquistalo adesso a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. In questo caso ti verrà inviato il codice d’attivazione via email, ma sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.