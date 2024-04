Proteggi la tua identità online grazie a una VPN: per te 85% di sconto

Hai sentito parlare dei rischi che si possono correre navigando online e ora cerchi un modo per proteggere la tua identità online? Tutto ciò che devi fare è affidarti a una VPN: questi servizi di rete virtuale privata ti permettono di proteggere tutte le tue informazioni, nascondendo le tue attività, posizione e indirizzo IP.

Tra i principali provider segnaliamo PrivateVPN, che grazie alla promozione attiva ti permette di sottoscrivere un abbonamento annuale con 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell’85%.

Cosa ottieni con PrivateVPN

Proteggere la tua identità e i tuoi dati è essenziale. PrivateVPN comprende l’importanza di questo concetto e si impegna a garantire il massimo livello di anonimato e sicurezza per i propri utenti, da oltre un decennio: non a caso, non ha mai subito una sola violazione dati.

Un elevato livello di sicurezza garantito dalla rigorosa politica di zero data logging: nessun registro di traffico viene conservato da PrivateVPN. La tua attività online rimane privata e al sicuro da occhi indiscreti.

PrivateVPN include anche diversi vantaggi, come la protezione dalle fughe IPv6 (se ti disconnetti dalla VPN, il tuo indirizzo IP non viene esposto), la crittografia AES-256 bit e la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, con PrivateVPN, puoi navigare su internet senza preoccupazioni, accedere a servizi di streaming come Netflix e BBC iPlayer da qualsiasi parte del mondo aggirando i blocchi regionali, utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche in tutta sicurezza e molto altro ancora.

Questa offerta speciale di PrivateVPN, con il suo incredibile sconto dell’85%, è un’opportunità da cogliere al volo per proteggere la tua privacy online a un prezzo conveniente. Non dimenticare che con PrivateVPN hai anche una garanzia di rimborso completa di 30 giorni.