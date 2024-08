Proteggi il tuo Kobo Clara 2e con la cover ORIGINALE scontata del 50%

Per un lettore non c’è niente di più sacro del proprio libro. Se poi hai un eReader, quello diventa il tuo tesoro e beh, è facile diventare Gollum… è un problema di noi bellissimi?! Mettiamo il caso che tu sia un possessore di Kobo Clara 2E, in quel caso puoi acquistare la cover originale e tenere tutto al sicuro e in perfetto ordine.

Proprio su Amazon il modello con funzione sleep è andato in promozione al 50%. Nel caso in cui tu sia interessato, collegati al volo in pagina e completa l’acquisto con soli 14,99€. Ne vale totalmente la pena.

Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Kobo Clara 2E, proteggi il tuo eReader con questa cover originale

Così come metti la cover al tuo smartphone e al tuo tablet, dovrebbe essere del tutto normale metterla al tuo eReader. Come mai? Per proteggerlo ma soprattutto per portarlo sempre con te senza il terrore che si possa rovinare.

In modo particolare, questo modello con funzione sleep è originale ed è a portafoglio. In questo modo puoi proteggere lo schermo quando lo chiudi per non parlare della comodità: scordati di dover premere il tasto per sospendere la lettura visto che quando richiudi la cover, l’ereader entra automaticamente in modalità standbye.

È disponibile in colorazione grigia ed ha un design particolare che una volta aperta ti consente di piegare un angolo per creare uno stand e tenere il tuo Kobo in verticale senza aiuto ulteriore.

Ottimo, no? Allora non la perdere di vista ma anzi, vai su Amazon dove è in atto lo sconto del 50% che ti permette di risparmiare. Acquista subito la tua cover per Kobo Clara 2E a soli 14,99€ con un click.

