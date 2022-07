Proteggi la tua identità online con Malwarebytes Premium: ora in offerta

Sei alla ricerca di un sistema che ti protegga dagli attacchi online che minacciano la tua identità? Non ti resta che approfittare allora dell’offerta che ti permette di acquistare un anno di abbonamento di Malwarebytes Premium con uno sconto esclusivo del 25% arrivando a solo 29€!

Puoi scegliere sia il piano per un solo dispositivo, sia la soluzione che ti permette di proteggerne due. Il programma è compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, Android e iOS dandoti in questo senso assoluta libertà di scelta.

Malwarebytes Premium: perché dovresti sceglierlo per la tua privacy online

Malwarebytes Premium è la versione a pagamento di uno dei software antivirus gratuiti più famosi della rete. Oltre alla protezione di base da malware e altre minacce avanzate, ti garantisce:

Blocco dei malware in tempo reale prima che possano rappresentare un pericolo per il tuo dispositivo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7

prima che possano rappresentare un pericolo per il tuo dispositivo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Protezione dei sistemi e dei software vulnerabili agli attacchi esterni

agli attacchi esterni Blocco degli attacchi ransomware prima che i tuoi dati vengano prelevati

prima che i tuoi dati vengano prelevati Protezione dai siti web dannosi

Uno dei punto di forza di questo programma è la sua estrema versatilità: che tu utilizzi un PC, un Mac o un dispositivo mobile, Malwarebytes ti offre la protezione più potente di sempre combattendo le minacce che i tradizionali antivirus non sono in grado di fermare.

Tutti i tipi di malware vengono prontamente bloccati, impedendo ai criminali online di rubare la tua identità e i tuoi preziosi dati personali, inclusi quelli finanziari.

E considerato che è compatibile anche con dispositivi mobile, capisci bene che si tratta di una piattaforma veramente completa che non si risparmia veramente in niente.

Non ti rimane dunque di approfittare dell’offerta: l’abbonamento di un anno a Malwarebytes Premium lo paghi con il 25% di sconto eccezionale ancora per pochissime ore: in pratica solo 29€! Puoi pagare con carta di credito, debito e usufruire della garanzia di rimborso fino a 60 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.