Proteggi i tuoi pneumatici di ricambio con queste coperture in offerta su Amazon a basso prezzo

Il cambio gomme stagionale si avvicina e puoi giocare d’anticipo per proteggere al meglio i tuoi pneumatici invernali che presto dovranno andare a riposo fino a novembre. Su Amazon puoi acquistare questa confezione che include ben 4 eccellenti coperture per gomme da 18-22 pollici al prezzo di soli 27,88 euro in offerta.

Coperture per pneumatici auto in offerta: le caratteristiche

Queste coperture sono perfette per proteggere i tuoi pneumatici di ricambio, sia che si tratti di quelli estivi o quelli invernali, durante il periodo di non utilizzo.

Con una dimensione adatta per pneumatici da 18 a 22 pollici e un diametro massimo di 80 cm, queste coperture sono facili da montare e garantiscono una protezione ottimale contro polvere, umidità e altri agenti esterni. Il tessuto Oxford 210D è resistente e impermeabile, così puoi essere sicuro che i tuoi pneumatici rimarranno al sicuro in qualsiasi condizione.

Il set include, naturalmente, 4 coperture, una per ogni pneumatico, con un design pratico con una maniglia per il trasporto e un nastro di stabilizzazione sui lati per tenere saldamente in posizione i copri ruota. Ogni copertura è contrassegnata per facilitare il riconoscimento così non dovrai preoccuparti di confondere il pneumatico anteriore con quello posteriore. Inoltre, la corda retrattile ti permette di regolare la copertura in base alle dimensioni effettive dei tuoi pneumatici.

Una soluzione economica e resistente per proteggere i tuoi pneumatici di ricambio durante i periodi di non utilizzo: acquistala adesso a soli 27,88 euro.