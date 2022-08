Proteggersi dagli attacchi phishing: perché usare un buon antivirus

Si chiamano email di phishing e sono uno dei metodi più comuni utilizzati dai criminali informatici per sottrarre informazioni personali sensibili alle vittime.

Grazie a questi messaggi di posta elettronica, spesso mascherati da email autentiche legate a banche, corrieri o servizi pubblici, gli hacker possono installare ransomware, trojan, virus e altri programmi dannosi simili sul tuo PC.

Oltre ad una discreta attenzione quando si aprono messaggi email da fonti apparentemente affidabili, l’ideale per proteggersi è installare un programma antivirus premium, che sia leggero e facile da usare. Come nel caso di Avira Antivirus, che puoi avere adesso con il 60% di sconto su tutti i pacchetti.

Difenditi dagli attacchi phishing con Avira Antivirus al 60% di sconto

Avira Antivirus è un software di sicurezza informatica leggero progettato per non prosciugare minimamente le risorse del tuo sistema. Già con la protezione di base hai il blocco delle minacce in tempo reale e la riparazione di eventuali file danneggiati: inoltre, puoi navigare, acquistare e fare operazioni bancarie in tutta sicurezza.

Con i pacchetti più avanzati puoi ottenere anche delle funzioni aggiuntive, come la generazione e archiviazione automatica delle password in totale sicurezza, la protezione degli account online e l’anonimizzazione della navigazione.

Ciò che conta, per rientrare in tema, è che per eventuali email di phishing non ci sarà scampo. Avira sarà sempre pronto a sbarazzarsi di tutti i tipi di malware che possono arrivare sul tuo PC, mantenendo alte le prestazioni e garantendo la tua privacy durante le scansioni. Tutto questo al 60% di sconto, un’offerta irrinunciabile per dormire sonni tranquilli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.