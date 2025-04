Con il prossimo aggiornamento WhatsApp non funzionerà più su molti smartphone

Quanti di noi acquistano uno smartphone, pagandolo anche qualche cosa in più, con l’idea di utilizzarlo “finché morte non vi separi”? È quello che fanno molti Apple Fans. Infatti, i telefoni di Casa Cupertino vantano un supporto software parecchio longevo. Vuol dire che il sistema operativo viene aggiornato anche su molti modelli decisamente meno recenti. Tuttavia, WhatsApp ha sorpreso tutti.

Meta, l’azienda che gestisce questa app di messaggistica istantanea, ha fatto sapere che dal prossimo 5 maggio, a seguito di un aggiornamento importante non saranno più supportati diversi smartphone. Quello che sta allertando gli utenti sono proprio i destinatari del mancato supporto da parte degli aggiornamenti.

Nello specifico, WhatsApp non funzionerà più su tutti gli iPhone con iOS 15 e versioni precedenti. In pratica, tutti coloro che possiedono ancora: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Questo anche se i dispositivi sono ancora perfettamente funzionanti. Bisogna anche ammettere che questi modelli sono particolarmente datati. Basti pensare che iPhone 5s è uscito il 20 settembre 2013.

Addio WhatsApp su iPhone 5s, 6 e 6 Plus

Brutta notizia per tutti i possessori di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Infatti, dal 5 maggio 2025 non riceveranno più il supporto agli aggiornamenti di WhatsApp in quanto il sistema operativo è ormai troppo datato. Le nuove funzionalità e le richieste di risorse non sono più in linea con la versione di iOS 15 e versioni precedenti.

Nondimeno, Apple ha anche fornito dettagli sulle abitudini dei possessori di iPhone proprio in merito a quale è il sistema operativo più utilizzato e diffuso. Un buon 68%, quindi oltre la metà, degli iPhone ha installato iOS 18. Rimane un 19% di iPhone che ha installato iOS 17. Infine, uno scarno 13% ha ancora installato versioni precedenti alla iOS 17.

Dal 5 maggio 2025 Meta non solo fermerà il supporto di WhatsApp agli aggiornamenti per i sistemi operativi con iOS 15 o versioni precedenti, ma bloccherà anche la possibilità di installare l’app. Per questo, tutti coloro che hanno ancora tra le mani un iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus dovranno passare a un modello più recente.