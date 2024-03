Proscenic V10 in offerta: aspira e lava i pavimenti, tuo a soli 160€

Il Proscenic V10 è un avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti e oggi può essere tuo ad un prezzo speciale. Grazie a questa offerta di Amazon, può essere tuo ad appena 160€, con un generoso sconto del 19% sul suo normale prezzo di listino. Questo dispositivo 2-in-1 non solo aspira ma lava anche i pavimenti, garantendo una casa sempre pulita e accogliente.

Il grande serbatoio dell’acqua da 305 ml e il contenitore di raccolta della polvere da 290 ml permettono di svolgere due operazioni contemporaneamente, rimuovendo polvere, detriti e macchie ostinate con facilità. Il mop, dotato di una funzione di vibrazione a pressione che agisce 3000 volte al minuto, è progettato per affrontare anche le macchie più difficili, assicurando pavimenti brillanti e igienizzati.

Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa, il V10 si adatta a tutte le necessità di pulizia, dai pavimenti duri ai tappeti, raccogliendo efficacemente polvere, capelli e altri detriti. Il robot, grazie al suo design compatto e ultra-sottile di soli 74 mm, riesce a pulire facilmente sotto i mobili, negli angoli e in altri spazi ristretti, offrendo una pulizia profonda senza compromessi.

La navigazione laser di precisione del V10 assicura un percorso di pulizia ottimizzato per coprire l’intera area abitativa senza trascurare alcun angolo. Grazie alla creazione di mappe interattive dell’abitazione, è possibile impostare zone vietate e aree esenti da mop, personalizzando la pulizia in base alle specifiche esigenze della casa. In caso di esaurimento della batteria, il robot si ricarica automaticamente e riprende il lavoro da dove si era interrotto, garantendo una pulizia continua e senza interruzioni.

Il sensore a ultrasuoni per tappeti del V10 aumenta automaticamente l’aspirazione quando passa da un pavimento duro a un tappeto, assicurando una pulizia profonda anche dei tessuti. Inoltre, evita di bagnare i tappeti quando è in modalità lavapavimenti, dimostrando una notevole attenzione ai dettagli che caratterizza la pulizia intelligente di Proscenic.

La compatibilità con app e assistenti vocali, come Alexa, Google Home, Siri e IFTTT, offre una comodità senza pari, permettendo di controllare il robot con semplici comandi vocali o tramite smartphone, da qualunque luogo e in qualsiasi momento. Questa flessibilità trasforma il Proscenic V10 in un vero e proprio assistente domestico smart, adattabile alle routine di pulizia e alle abitudini di vita degli utenti.

Il Proscenic V10 è un investimento per mantenere la casa pulita e ordinata e rappresenta anche un passo avanti verso una gestione domestica più intelligente e automatizzata.