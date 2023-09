Proscenic T20: friggitrice ad aria COMPATTA da 10 funzioni utili

Avere poco spazio in cucina non deve essere un impedimento. Se vuoi acquistare una friggitrice ad aria sentiti libero di poterlo fare anche perché sul mercato ci sono modelli comodissimi e che occupano poco spazio. Un esempio? La Proscenic T20 che ti mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno.

Ora in promozione su Amazon ti strizza l’occhio. Collegati in pagina per approfittare dello sconto in corso e farla diventare tua con appena 65,99€. Cosa stai aspettando?

Ricorda che con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia.

Proscenic T20: la friggitrice ad aria di cui non fare a meno

Piccola ma super tecnologia, la Proscenic T20 è la friggitrice ad aria perfetta se siete pochi in casa, hai poco spazio, vuoi sperimentare con questo elettrodomestico o per qualsiasi altro motivo. Non hai una controindicazione: se ti piace fa al caso tuo.

Con un cestello da 3,5L puoi sbizzarrirti come vuoi. Ti segnalo che è realizzata in regola con gli standard e anche se presenta una superficie antiaderente non contiene materiali che rilasciano fumi nocivi quindi non temere.

Sulla parte superiore hai il display LED Touch con 12 modalità integrate. Puoi usare queste o creare tu i tuoi programmi impostando la temperatura fino a un massimo di 200 gradi e il timer per il tempo che desideri.

Tuttavia mi preme farti notare che questa non è una classica friggitrice ad aria: oltre a cuocere può anche tostare, scongelare, tenere al caldo, disidratare e fornirti la funzione per fare gli yogurt fatti in casa!

Piccola ma con un cuore altamente tecnologico. Cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon dove acquisti la tua Proscenic T20 a soli 65,99€, un prezzo regalato.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.