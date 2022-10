Proscenic M6 Pro: robot aspirapolvere con SCONTO COUPON di 100 euro

Ecco l’affare del giorno, soprattutto se sei una casalinga o se vivi da solo in casa, oggi puoi mettere le mani su un robot aspirapolvere eccezionale a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Proscenic M6 Pro a soli 259 euro, invece di 359 euro, applicando il coupon.

Lascia che a rendere splendida casa tua sia il robot aspirapolvere, tu invece stai comoda sul divano o svolgi altre attività importanti. Risparmia tempo, tieni la casa pulita e, grazie a quest’offerta di Amazon, risparmi anche un sacco di soldi. Questo robot non solo aspira, ma pulisce anche il pavimento a fondo e ha una navigazione precisa.

Non perdere altro tempo perché i coupon possono terminare da un momento all’altro. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Proscenic M6 Pro a soli 259 euro. Potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Proscenic M6 Pro: navigazione intelligente per una casa che brilla

Proscenic M6 Pro è dotato di un laser che scansiona e rileva il 98% degli ostacoli, registrando le informazioni e mappando ogni stanza. Quindi studia il modo migliore ed efficiente per pulire la tua casa. Potrai scegliere tre modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, oppure aspirazione e lavaggio in contemporanea.

Grazie all’app Proscenic, scaricabile sul tuo smartphone sia per Android che per iOS, puoi controllare il robot aspirapolvere. Imposta un programma di pulizia e regola la velocità del flusso d’acqua per renderlo adatto alle tue esigenze. Monta una potente batteria da 3200 mAh, in grado di pulire in poco meno di due ore tutta la tua casa.

Semplificati la vita e goditi questo sconto pazzesco che oggi sta proponendo Amazon. Senza ulteriori indugi, metti nel tuo carrello Proscenic M6 Pro a soli 259 euro, invece di 359 euro, applicando il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.