Pronti per l'Estate con questo Speaker impermeabile in FORTE SCONTO

L’estate è alle porte e la necessità di avere dispositivi impermeabili è sempre più attuale. Per l’occasione vi segnaliamo lo speaker bluetooth portatile del brand SONGLOW in forte sconto su Amazon a 47,99€, con il 43% di sconto e un prezzo quasi dimezzato rispetto al solito.

Una cassa portatile da utilizzare al mare o a bordo piscina non può non essere resistente ad acqua, polvere e sabbia. Questo modello in offerta su Amazon rispetta lo standard IPX7 ed è perfetta per ascoltare musica in compagnia, grazie ad una potenza di ben 40W e una diffusione del suono a 360 gradi. La forma cilindrica dello speaker è infatti l’ideale per riprodurre musica in gruppo, senza preoccuparsi di posizionare correttamente la cassa per percepire al meglio i suoni.

La parte superiore del dispositivo ospita il selettore del volume, mentre gli altri tasti sono posizionati lateralmente e permettono di mettere in play/pausa la musica, attivare l’accoppiamento via bluetooth e cambiare traccia. Inoltre, questo modello SONGLOW può connettersi a smartphone, tablet o PC sia tramite bluetooth che utilizzando un classico cavo jack AUX da 3.5mm. È presente anche un microfono per effettuare chiamate e richiamare gli assistenti vocali e la batteria integrata è più che sufficiente per diverse ore di riproduzione senza interruzione, il produttore dichiara fino a 12 ore con una sola carica.

Oggi è possibile portarsi a casa lo speaker bluetooth impermeabile di SONGLOW in offerta su Amazon a 47,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine.

